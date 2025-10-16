Оповещения от Киноафиши
Кто участвует в шоу "Выживалити. Змееловы"?

Кто участвует в шоу "Выживалити. Змееловы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 октября 2025 Дата обновления ответа: 16 октября 2025

«Выживалити. Змееловы» — новая часть знаменитого реалити-шоу «Выживалити», которое выходит на телеканале «Пятница!».

О чем шоу:

В новом шоу российских селебрити ждёт путешествие во Вьетнам и борьба за главный приз в 1 миллион рублей. Команду ожидают тяжёлые испытания, но сложность в том, что в их рядах скрывается "змея" — участник, тайно working на провал команды. Чем раньше звёзды вычисят саботажника, тем выше их шансы на победу. Если же им это не удастся, миллион заберёт коварный "предатель". Проект ведёт Вадим Демчог.

Кто участвует в шоу «Выживалити. Змееловы»

В программе участвуют следующие знаменитости:

  • Ольга Вашурина
  • Гоген Солнцев
  • Даниил Грачев
  • Евгений Папунаишвили
  • Егор Шип
  • Елизавета Андрющенко
  • Игорь Ознобихин
  • Инита Бельтюкова
  • Ирина Темичева
  • Кирилл Мелехов
  • Магомед Муртазаалиев
  • Максим Киселев
  • и другие известные личности

Именно этим звёздам предстоит побороться за главный приз, выявить "змею" в своём строю и пройти все испытания во Вьетнаме.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Змееловы
Выживалити. Змееловы телешоу
2025, Россия
0.0
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
