Кто участвует в шоу "Выживалити. Змееловы"?

«Выживалити. Змееловы» — новая часть знаменитого реалити-шоу «Выживалити», которое выходит на телеканале «Пятница!».
О чем шоу:
В новом шоу российских селебрити ждёт путешествие во Вьетнам и борьба за главный приз в 1 миллион рублей. Команду ожидают тяжёлые испытания, но сложность в том, что в их рядах скрывается "змея" — участник, тайно working на провал команды. Чем раньше звёзды вычисят саботажника, тем выше их шансы на победу. Если же им это не удастся, миллион заберёт коварный "предатель". Проект ведёт Вадим Демчог.
В программе участвуют следующие знаменитости:
Именно этим звёздам предстоит побороться за главный приз, выявить "змею" в своём строю и пройти все испытания во Вьетнаме.
