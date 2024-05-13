Кто участвует в шоу "ВИА Суперстар!"?

Премьера нового музыкального шоу "ВИА Суперстар!" состоялась на телеканале НТВ 12 мая 2024 года. В проекте "ВИА Суперстар!" будут участвовать группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли", "Балаган Лимитед", золотой состав группы "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры". Ведущими шоу станут Вадим Такменев и Лолита. Им предстоит сразиться между собой за звание самой популярной поп-группы 80-90-х.
В креслах жюри примут не менее известные личности. В частности, Лера Кудрявцева, ведущая программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись", музыкальный критик Сергей Соседов, популярный эстрадный певец Стас Пьеха и певица Наташа Королева.
Авторизация по e-mail