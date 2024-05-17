Кто участвует в шоу "Пацанки рулят"?

Наш ответ:

4 апреля на телеканале «Пятница!» стартовал новый захватывающий проект «Пацанки рулят», который объединит победительниц и финалисток различных сезонов. Участницы, мечтающие открыть собственное дело, отправятся на работу в уже действующий бизнес. В первом сезоне шоу они будут управлять отелем, демонстрируя свои навыки и способности в новой роли. Та, кто лучше всех справится с испытаниями, получит возможность претендовать на крупный денежный приз.



Конкурсантки узнают на собственном опыте, как функционирует гостиничная сфера, какие существуют профессии в этом бизнесе и как привлекать гостей. В управлении отелем в Подмосковье свои силы попробуют:

Диана Чрагян и Елизавета Калтыгина (победительница и финалистка 4-го сезона),

Анастасия Петрова и Белла Кузнецова (победительница и финалистка 5-го сезона),

Мария Лебедева (7-й сезон),

Дарья Громова и Настя Наточий (разделили 3-е место в 6-м сезоне),

Вера Федоренко и Мария Семина (финалистки 8-го сезона).



Зрителям будет интересно наблюдать за тем, как знакомые лица проявляют себя в новых условиях, стремясь доказать свои предпринимательские способности и завоевать приз.