Кто участвует в шоу "Один в один"?

Наш ответ:

«Один в один» - шоу перевоплощений, шестой сезон которого выходит на ТВ прямо сейчас. Рассказываем, кто участвует в программе на сей раз.

Вячеслав Макаров

Жан Милимеров

Арсений Бородин

Юлия Савичева

Алиса Мон

Мария Зайцева

Родион Газманов,

Валерия Ланская,

Надежда Ангарская

Нодар Ревия



Как и прежде, в каждом выпуске участники превращаются в знаменитых артистов, стараясь максимально точно передать их образ. Жюри оценивает выступления по шкале от 2 до 12 баллов. В финале конкурсанты дополнительно отдают 5 баллов одному из соперников. Победителем становится тот, кто наберёт наибольшее количество очков по итогам всего сезона.