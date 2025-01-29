Меню
Кто участвует в шоу "Один в один"?

Олег Скрынько 29 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Один в один» - шоу перевоплощений, шестой сезон которого выходит на ТВ прямо сейчас. Рассказываем, кто участвует в программе на сей раз.

  • Вячеслав Макаров
  • Жан Милимеров
  • Арсений Бородин
  • Юлия Савичева
  • Алиса Мон
  • Мария Зайцева
  • Родион Газманов,
  • Валерия Ланская,
  • Надежда Ангарская
  • Нодар Ревия


Как и прежде, в каждом выпуске участники превращаются в знаменитых артистов, стараясь максимально точно передать их образ. Жюри оценивает выступления по шкале от 2 до 12 баллов. В финале конкурсанты дополнительно отдают 5 баллов одному из соперников. Победителем становится тот, кто наберёт наибольшее количество очков по итогам всего сезона.

