Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто участвует в шоу "Экстрасенсы: Реванш"?

Кто участвует в шоу "Экстрасенсы: Реванш"?

Олег Скрынько 3 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Экстрасенсы. Реванш» — новое шоу телеканала ТНТ, дебютировавшее в 2024 году, снова захватило внимание зрителей по всей России. Первый сезон подарил нам увлекательные испытания и ожесточенную борьбу, в которой участвовали уже знакомые лица из оригинальной «Битвы экстрасенсов».

В этот раз в магические состязания вступили те, кто в прошлых сезонах был на грани победы, но не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать Синюю руку. На съемочной площадке встретились финалисты и яркие участники, чья одаренность запомнилась зрителям, но которые покинули проект незадолго до финала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Экстрасенсы. Реванш
Экстрасенсы. Реванш телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше