Кто участвует в шоу "Экстрасенсы: Реванш"?

Наш ответ:

«Экстрасенсы. Реванш» — новое шоу телеканала ТНТ, дебютировавшее в 2024 году, снова захватило внимание зрителей по всей России. Первый сезон подарил нам увлекательные испытания и ожесточенную борьбу, в которой участвовали уже знакомые лица из оригинальной «Битвы экстрасенсов».



В этот раз в магические состязания вступили те, кто в прошлых сезонах был на грани победы, но не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать Синюю руку. На съемочной площадке встретились финалисты и яркие участники, чья одаренность запомнилась зрителям, но которые покинули проект незадолго до финала.