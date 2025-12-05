Оповещения от Киноафиши
Кто участвует в шоу "Экстрасенсы: Битва сильнейших"?

Кто участвует в шоу "Экстрасенсы: Битва сильнейших"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 5 декабря 2025 Дата обновления ответа: 5 декабря 2025

«Экстрасенсы: Битва сильнейших» — паранормальное шоу, которое выходит в эфир телеканала ТНТ. С 18 января 2025 года на экраны выходил второй сезон программы, вновь ставшей зрительским хитом.

О чем шоу:

В самом грандиозном магическом поединке встречаются победители прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов» и новые сильные конкуренты. Уже признанные мастера, доказавшие свой дар, и дерзкие новички сражаются в тройках за звание сильнейшего. Их результаты оценивают три стороны: герои испытаний, соперники и телезрители. Кто наберёт наивысший балл в этой битве, где все паранормальные способности идут в ход? Главная интрига сезона — в решающем противостоянии лучших из лучших.

Кто участвует в шоу «Экстрасенсы: Битва сильнейших»


Вот список участников проекта на сегодняшний день (5 декабря 2025 года):

  • Соня Егорова (ушла в 11 выпуска)
  • Ангелина Изосимова
  • Юлий Котов (пришёл в 13 выпуске вместо Сони Егоровой)
  • Артём Краснов (ушёл после 15 выпуска)
  • Максим Левин
  • Виктория Райдос
  • Марьяна Романова (пришла в 16 выпуске вместо Ольги Якубович)
  • Тимофей Руденко (пришёл в 16 выпуске вместо Артёма Краснова)
  • Влад Череватый
  • Александр Шепс
  • Олег Шепс
  • Ольга Якубович (ушла после 15 выпуска)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Экстрасенсы. Битва сильнейших
Экстрасенсы. Битва сильнейших телешоу
2023, Россия
6.0
