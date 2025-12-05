«Экстрасенсы: Битва сильнейших» — паранормальное шоу, которое выходит в эфир телеканала ТНТ. С 18 января 2025 года на экраны выходил второй сезон программы, вновь ставшей зрительским хитом.



О чем шоу:

В самом грандиозном магическом поединке встречаются победители прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов» и новые сильные конкуренты. Уже признанные мастера, доказавшие свой дар, и дерзкие новички сражаются в тройках за звание сильнейшего. Их результаты оценивают три стороны: герои испытаний, соперники и телезрители. Кто наберёт наивысший балл в этой битве, где все паранормальные способности идут в ход? Главная интрига сезона — в решающем противостоянии лучших из лучших.

Кто участвует в шоу «Экстрасенсы: Битва сильнейших»



Вот список участников проекта на сегодняшний день (5 декабря 2025 года):