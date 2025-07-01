Кто участвует в шоу "Большой куш. Бангкок"?

«Большой куш. Бангкок» — это необычное шоу, сочетающее в себе элементы квеста, стратегии, авантюр и психологической игры с элементами блефа. Ведущие — Ляйсан Утяшева и Павел Воля — приготовили для участников захватывающее приключение, способное перевернуть их представление о подобных проектах.
В шоу принимают участие яркие звездные пары, среди которых Оксана Самойлова и Джиган, Анжелика Стубайло и Мария Кравченко, Василий Камоцкий (Пельмень) и Кирилл Сарычев, Анна Хилькевич с Артуром Мартиросяном, Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома, Александр Степанов (ST) и Ассоль, Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA), Владимир Селиванов и Алекса Селиванова, а также Эвелина Тарханова (Лунаком) и Ян Шаймухаметов (Янчик). Их ждут неожиданные испытания, хитроумные ловушки и напряженная борьба за главный приз.
