Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто участвует в шоу "Большой куш. Бангкок"?

Кто участвует в шоу "Большой куш. Бангкок"?

Олег Скрынько 1 июля 2025 Дата обновления: 1 июля 2025
Наш ответ:

«Большой куш. Бангкок» — это необычное шоу, сочетающее в себе элементы квеста, стратегии, авантюр и психологической игры с элементами блефа. Ведущие — Ляйсан Утяшева и Павел Воля — приготовили для участников захватывающее приключение, способное перевернуть их представление о подобных проектах.

В шоу принимают участие яркие звездные пары, среди которых Оксана Самойлова и Джиган, Анжелика Стубайло и Мария Кравченко, Василий Камоцкий (Пельмень) и Кирилл Сарычев, Анна Хилькевич с Артуром Мартиросяном, Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома, Александр Степанов (ST) и Ассоль, Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA), Владимир Селиванов и Алекса Селиванова, а также Эвелина Тарханова (Лунаком) и Ян Шаймухаметов (Янчик). Их ждут неожиданные испытания, хитроумные ловушки и напряженная борьба за главный приз.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большой куш. Бангкок
Большой куш. Бангкок телешоу
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше