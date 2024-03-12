Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто участвовал в шоу «Выживалити»?

Кто участвовал в шоу «Выживалити»?

Олег Скрынько 12 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Участниками реалити-шоу «Выживалити» стали российские звезды, в том числе участница «Фабрики звезд 3» Настя Крайнова, финалистка программы «Звезды в Африке» Юлия Гаврилова и мастер спорта по регби Татьяна Минжуренко. Также учавствовали: Анна Горохова, Инита Бельтюкова, Дарья Новикова, Андрей Смирнов, Дмитрий Красилов, Антон Зацепин, Антон Пануфник, Степан Меньщиков, Свами Даши, Дмитрий Мещеряков и Александр Липовой.

Организаторы программы ставят перед участниками непростые вопросы: готовы ли они пойти на все ради денег? Смогут ли они сохранить свою человечность в самых экстремальных ситуациях? Участникам придется пройти через сложные физические испытания и справиться с психологическими вызовами. Четырнадцать отечественных знаменитостей отправляются в лагерь, где им предстоит выживать и работать 24 часа в сутки. Для удовлетворения даже базовых потребностей им придется разгадывать загадки и выполнять сложные задания. Создатели программы обещают, что задания будут крайне сложными и уникальными, не сравнимыми с тем, что было на телевидении ранее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Миссия Альфа
Выживалити. Миссия Альфа телешоу
2024, Россия
0.0
Звезды в Африке
Звезды в Африке телешоу
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше