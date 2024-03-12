Кто участвовал в шоу «Выживалити»?

Наш ответ:

Участниками реалити-шоу «Выживалити» стали российские звезды, в том числе участница «Фабрики звезд 3» Настя Крайнова, финалистка программы «Звезды в Африке» Юлия Гаврилова и мастер спорта по регби Татьяна Минжуренко. Также учавствовали: Анна Горохова, Инита Бельтюкова, Дарья Новикова, Андрей Смирнов, Дмитрий Красилов, Антон Зацепин, Антон Пануфник, Степан Меньщиков, Свами Даши, Дмитрий Мещеряков и Александр Липовой.



Организаторы программы ставят перед участниками непростые вопросы: готовы ли они пойти на все ради денег? Смогут ли они сохранить свою человечность в самых экстремальных ситуациях? Участникам придется пройти через сложные физические испытания и справиться с психологическими вызовами. Четырнадцать отечественных знаменитостей отправляются в лагерь, где им предстоит выживать и работать 24 часа в сутки. Для удовлетворения даже базовых потребностей им придется разгадывать загадки и выполнять сложные задания. Создатели программы обещают, что задания будут крайне сложными и уникальными, не сравнимыми с тем, что было на телевидении ранее.