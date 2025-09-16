Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто участвовал в шоу "Битва поколений"?

Кто участвовал в шоу "Битва поколений"?

Олег Скрынько 16 сентября 2025 Дата обновления: 16 сентября 2025
Наш ответ:

«Битва поколений» — популярное отечественное музыкальное шоу, которое выходит в эфир с 2022 года.

Кто участвовал в шоу «Битва поколений»

Сезон 1 (2022):

Среди артистов, которые сражались на сцене, были Диана Арбенина, Даня Милохин, «Иванушки International», Zivert, Николай Басков, GAYAZOV$ BROTHER$, «На-На», Хабиб, Ева Польна, Ваня Дмитриенко и др.

Сезон 2 (2023):

В шоу объявлены такие участники, как Стас Михайлов, Клава Кока, Лада Дэнс, ШУРА, MIA BOYKA, Наташа Королёва, DABRO, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Uma2rman, Amirchik, Стас Костюшкин, Тося Чайкина, «Братья Грим», Лёша Свик, Юлия Савичева, RASA и Akmal’

Также в выпусках можно встретить дуэты мэтров и молодых исполнителей, объединённых поединками.

Сезон 3 (2024):

Алёна Свиридова, Лариса Долина, Дюна, ХЛЕБ, Сосо Павлиашвили, Ольга Серябкина, Слава, Султан Лагучев, ST, Ева Власова, Gazan и Марина Хлебникова.

Сезон 4 (2025):

На этот сезон заявлены: Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Татьяна Куртукова, Полина Гагарина, Серёга, 5sta Family, Доминик Джокер, BEARWOLF, Юлианна Караулова, «Комната культуры», «Вирус!», Filatov & Karas, Burito, MONA, Алсу, LYRIQ, Игорь Саруханов, «5УТРА», «Лицей», MIRAVI, Александр Иванов и группа «Рондо».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва поколений
Битва поколений телешоу
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше