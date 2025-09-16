Кто участвовал в шоу "Битва поколений"?

«Битва поколений» — популярное отечественное музыкальное шоу, которое выходит в эфир с 2022 года.
Сезон 1 (2022):
Среди артистов, которые сражались на сцене, были Диана Арбенина, Даня Милохин, «Иванушки International», Zivert, Николай Басков, GAYAZOV$ BROTHER$, «На-На», Хабиб, Ева Польна, Ваня Дмитриенко и др.
Сезон 2 (2023):
В шоу объявлены такие участники, как Стас Михайлов, Клава Кока, Лада Дэнс, ШУРА, MIA BOYKA, Наташа Королёва, DABRO, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Uma2rman, Amirchik, Стас Костюшкин, Тося Чайкина, «Братья Грим», Лёша Свик, Юлия Савичева, RASA и Akmal’
Также в выпусках можно встретить дуэты мэтров и молодых исполнителей, объединённых поединками.
Сезон 3 (2024):
Алёна Свиридова, Лариса Долина, Дюна, ХЛЕБ, Сосо Павлиашвили, Ольга Серябкина, Слава, Султан Лагучев, ST, Ева Власова, Gazan и Марина Хлебникова.
Сезон 4 (2025):
На этот сезон заявлены: Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Татьяна Куртукова, Полина Гагарина, Серёга, 5sta Family, Доминик Джокер, BEARWOLF, Юлианна Караулова, «Комната культуры», «Вирус!», Filatov & Karas, Burito, MONA, Алсу, LYRIQ, Игорь Саруханов, «5УТРА», «Лицей», MIRAVI, Александр Иванов и группа «Рондо».
