Кто убийца во 2 сезоне "Обоюдного согласия"?

В заключительной серии второго сезона «Обоюдного согласия» выяснилось, что Марина Венишева не убивала своего супруга. Правда вскрылась в разгар судебного заседания: гложимая чувством вины, старшая дочь подсудимой Женя Венишева совершила чистосердечное признание. Именно она заколола кухонным ножом своего отца Григория Венишева возле подъезда дома.



Причиной для убийства стало поведение покойного. При жизни Григорий Венишев издевался не только над женой Мариной, которую регулярно избивал, но и над своими детьми. В частности, Григорий колотил сына Сеню. Наблюдая за происходящим, Женя Венишева не выдержала и убила ненавистного отца.



Как и первый сезон «Обоюдного согласия», его продолжение сняла популярная женщина-режиссер Валерия Гай Германика, известная многим зрителям по сериалу «Школа» и фильму «Все умрут, а я останусь». Поклонники ее творчества точно не останутся разочарованы новым проектом кинематографистки.