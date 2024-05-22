Кто убийца в сериале «Женское дело»?

Меню
Олег Скрынько 22 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Женское дело» — российский криминальный сериал из 16 эпизодов, вышедший в 2020 году. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Главными героинями являются две работницы Следственного комитета, которые занимаются крупными преступлениями. Ирина Макарова (Виктория Толстоганова) — харизматичная и независимая женщина, которая, что называется, сделала себя сама, тогда как Дина Волошина (Дарья Мингазетдинова) — неброская молодая дочь генерала со спокойным характером. Они становятся напарницами при расследовании серии страшных ритуальных убийств женщин. Хотя трупы обнаруживаются в разных уголках города, понятно, что это дело рук одного маньяка-психопата. В финале сериала выясняется, что за убийствами стоит патологоанатом Светлана Мальцева в исполнении Надежды Толубеевой.

