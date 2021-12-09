Кто убийца в сериале «Вампиры средней полосы» (2021)?

Наш ответ:

Убийцей, поставившим под угрозу мирные отношения между вампирами и обычными людьми, оказался Клим. В заключительном эпизоде первого сезона стало известно, что двести лет назад дед Слава заточил своего давнего недруга Клима под камень. В неволе вампир строил планы мести и ожидал того момента, когда можно будет претворить их в жизнь. Выбраться из заточения Климу невольно помогли черные копатели. Роль Клима в «Вампирах средней полосы» сыграл Александр Устюгов, известный зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Ментовские войны», «Отцы и дети», «Викинг» и многих других. По словам актера, съемки были сложными – приходилось выполнять много трюков.