Кто убийца в сериале «Вампиры средней полосы» (2021)?

Кто убийца в сериале «Вампиры средней полосы» (2021)?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Убийцей, поставившим под угрозу мирные отношения между вампирами и обычными людьми, оказался Клим. В заключительном эпизоде первого сезона стало известно, что двести лет назад дед Слава заточил своего давнего недруга Клима под камень. В неволе вампир строил планы мести и ожидал того момента, когда можно будет претворить их в жизнь. Выбраться из заточения Климу невольно помогли черные копатели. Роль Клима в «Вампирах средней полосы» сыграл Александр Устюгов, известный зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Ментовские войны», «Отцы и дети», «Викинг» и многих других. По словам актера, съемки были сложными – приходилось выполнять много трюков.

Работать над ролью вампира Александру помогала дочка, которая уже давно интересуется книгами и фильмами об этих мистических существах.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

