Кто убийца в сериале "Трасса"?

Криминальная драма «Трасса» стала одной из самых обсуждаемых в русскоязычном кино, взбудоражив аудиторию своим мрачным сюжетом и неожиданными поворотами. Настало время раскрыть главную интригу — кто же оказался за кулисами убийств и похищений.



По ходу истории становится ясно, что за цепочкой жестоких событий стоят поисковик Андрей Тиль и следователь Луженков. Кульминационная встреча Светланы и Виктора с Тилем у заброшенного домика, где он удерживает Киру, дочь Светланы, открывает все карты. Там Тиль убивает Виктора и запирает Светлану с ее дочерью в темном подвале. Перед ними он произносит свой монолог, раскрывая правду: он — биологический отец Киры. Этот жуткий поворот выводит на поверхность давнюю трагедию — много лет назад Тиль изнасиловал Светлану. Между тем Луженков, как выяснилось, убил следачку Эльвиру, о чем сам и признался.