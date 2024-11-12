Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто убийца в сериале "Трасса"?

Кто убийца в сериале "Трасса"?

Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Криминальная драма «Трасса» стала одной из самых обсуждаемых в русскоязычном кино, взбудоражив аудиторию своим мрачным сюжетом и неожиданными поворотами. Настало время раскрыть главную интригу — кто же оказался за кулисами убийств и похищений.

По ходу истории становится ясно, что за цепочкой жестоких событий стоят поисковик Андрей Тиль и следователь Луженков. Кульминационная встреча Светланы и Виктора с Тилем у заброшенного домика, где он удерживает Киру, дочь Светланы, открывает все карты. Там Тиль убивает Виктора и запирает Светлану с ее дочерью в темном подвале. Перед ними он произносит свой монолог, раскрывая правду: он — биологический отец Киры. Этот жуткий поворот выводит на поверхность давнюю трагедию — много лет назад Тиль изнасиловал Светлану. Между тем Луженков, как выяснилось, убил следачку Эльвиру, о чем сам и признался.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трасса
Трасса триллер
2024, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше