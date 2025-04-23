Меню
Кто убийца в сериале «Тайга»?

Олег Скрынько 23 апреля 2025 Дата обновления: 23 апреля 2025
Наш ответ:

«Тайга» — российская детективная драма, премьера которой состоялась в онлайн-кинотеатре PREMIER 5 марта 2025 года. Сезон включает восемь эпизодов. Сериал также доступен на KION. В центре сюжета — серия убийств девочек из неблагополучных семей. Расследует это дело сыщик Демидов. Для него это дело принципа, поскольку у него самого маленькая дочь. В дальнейшем выясняется, что угроза оказывается гораздо ближе, чем можно было вообразить.

В итоге выясняется, что убийцей является вторая жена Демидова. Ее настоящее имя — Нина, но она нарекла себя Аглаей. У нее тяжелое — судя по всему, психотическое — расстройство личности. Она считает себя ангелом, который вершит справедливость. При этом психические проблемы Нины никак не проявляются внешне. Со стороны она кажется тихой и спокойной. В детстве она пережила страшные события после смерти матери. Нина убивала девочек, чьи матери стали алкоголичками. Своих маленьких жертв Нина заманивала утверждением, что у нее есть средство заставить мамочек перестать пить. В финале Нина сбегает, а Демидову никто не верит. Нина его подставила, так что он оказывается в СИЗО в качестве подозреваемого в убийстве девочек.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайга
Тайга детектив
2025, Россия
0.0
