Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто убийца в сериале «Презумпция невиновности»?

Кто убийца в сериале «Презумпция невиновности»?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Презумпция невиновности» — американский мини-сериал, стартовавший 14 июня 2024 года. Этот юридический триллер повествует о прокуроре Расти Сабиче, который становится главным подозреваемым в убийстве своей коллеги и любовнице по имени Каролин, поскольку на месте преступления были обнаружены его отпечатки пальцев. У Расти также есть жена Барбара. Она в курсе, что супруг был ей неверен, но решила закрыть на это глаза, чтобы не травмировать их общих детей.

Заключительная восьмая серия «Презумпции невиновности» выйдет 26 июля, поэтому на данный момент нет информации о том, кто же на самом деле является убийцей. Сериал основан на одноименном романе Скотта Туроу. В книге преступницей оказывается Барбара, убившая Каролин из ревности, однако не факт, что сценаристы новой экранизации в этом аспекте остались верны литературному первоисточнику.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Презумпция невиновности
Презумпция невиновности криминал, триллер
2024, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше