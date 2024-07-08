Кто убийца в сериале «Презумпция невиновности»?

Наш ответ:

«Презумпция невиновности» — американский мини-сериал, стартовавший 14 июня 2024 года. Этот юридический триллер повествует о прокуроре Расти Сабиче, который становится главным подозреваемым в убийстве своей коллеги и любовнице по имени Каролин, поскольку на месте преступления были обнаружены его отпечатки пальцев. У Расти также есть жена Барбара. Она в курсе, что супруг был ей неверен, но решила закрыть на это глаза, чтобы не травмировать их общих детей.



Заключительная восьмая серия «Презумпции невиновности» выйдет 26 июля, поэтому на данный момент нет информации о том, кто же на самом деле является убийцей. Сериал основан на одноименном романе Скотта Туроу. В книге преступницей оказывается Барбара, убившая Каролин из ревности, однако не факт, что сценаристы новой экранизации в этом аспекте остались верны литературному первоисточнику.