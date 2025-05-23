Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто убийца в сериале «Палач»?

Кто убийца в сериале «Палач»?

Олег Скрынько 23 мая 2025 Дата обновления: 23 мая 2025
Наш ответ:

«Палач» — российский многосерийный детективный триллер, вышедший в 2015 году. Сезон состоит из 10 эпизодов. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кино1ТВ». Отправной точкой сюжета становится убийство 17-летнего парня на окраине Москвы в 1965 году. Главным подозреваемым становится друг погибшего, но блестящий сыщик майор Черкасов считает, что не все так просто. Расследование побуждает его вернуться к событиям времен Великой Отечественной войны, когда орудовала одна из самых одиозных убийц в истории страны.

Сериал основан на реальных событиях. В основу легла история Антонины Макаровой. Именно она является палачом из заголовка. Во время войны она стала коллаборанткой, работая на нацистов. Макарова расстреливала людей из пулемета, надевая детскую карнавальную маску. В «Палаче» убийцей и предательницей оказывается Раиса в исполнении Виктории Толстогановой.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Палач
Палач драма, детектив
2015, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше