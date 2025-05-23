Кто убийца в сериале «Палач»?

Наш ответ:

«Палач» — российский многосерийный детективный триллер, вышедший в 2015 году. Сезон состоит из 10 эпизодов. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кино1ТВ». Отправной точкой сюжета становится убийство 17-летнего парня на окраине Москвы в 1965 году. Главным подозреваемым становится друг погибшего, но блестящий сыщик майор Черкасов считает, что не все так просто. Расследование побуждает его вернуться к событиям времен Великой Отечественной войны, когда орудовала одна из самых одиозных убийц в истории страны.



Сериал основан на реальных событиях. В основу легла история Антонины Макаровой. Именно она является палачом из заголовка. Во время войны она стала коллаборанткой, работая на нацистов. Макарова расстреливала людей из пулемета, надевая детскую карнавальную маску. В «Палаче» убийцей и предательницей оказывается Раиса в исполнении Виктории Толстогановой.