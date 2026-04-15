Кто убийца в сериале «Отпечатки»?

В сериале «Отпечатки» (2026) следствие выясняет, что серию жестоких убийств в городке Заречный совершают местные жители, в том числе воспитанники детского дома, объединенные общим прошлым. Убийцы — это люди с травмами детства, которые убивают собственные семьи.
Следователь Яна Князева возвращается в родной Заречный, где происходят убийства. Серия убийств связана с детдомовцами, что указывает на коллективный характер преступлений или общую травму, а не на одного маньяка. В целом сериал позиционируется как психологический нуар и триллер, исследующий детские травмы.
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