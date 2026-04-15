Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто убийца в сериале «Отпечатки»?

Кто убийца в сериале «Отпечатки»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 апреля 2026

В сериале «Отпечатки» (2026) следствие выясняет, что серию жестоких убийств в городке Заречный совершают местные жители, в том числе воспитанники детского дома, объединенные общим прошлым. Убийцы — это люди с травмами детства, которые убивают собственные семьи.

Ключевые детали сюжета

Следователь Яна Князева возвращается в родной Заречный, где происходят убийства. Серия убийств связана с детдомовцами, что указывает на коллективный характер преступлений или общую травму, а не на одного маньяка. В целом сериал позиционируется как психологический нуар и триллер, исследующий детские травмы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отпечатки
Отпечатки детектив, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Россияне лишатся 6% ставки по семейной ипотеке: банки заставят платить больше даже по действующим кредитам
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше