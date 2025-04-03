Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто убийца в сериале «Однажды в Залесье»?

Кто убийца в сериале «Однажды в Залесье»?

Олег Скрынько 3 апреля 2025 Дата обновления: 3 апреля 2025
Наш ответ:

«Однажды в Залесье» — российский детективный сериал. В онлайн-кинотеатре «Смотрим» премьера состоялась 13 февраля 2025 года, тогда как на телеканале «Россия-1» шоу стартовало 24 марта. В центре сюжета — майор полиции Василиса Журавлева, которая живет и работает в небольшом городе. Это тихое место, где преступления — большая редкость, поэтому Василиса знает всех нарушителей спокойствия в лицо. Однако однажды жителей городка потрясает убийство девушек.

По ходу расследования Василиса выясняет, что за убийством Тани и Кати стоит ее подруга Арина. Она задушила своего ребенка, но обставила ситуацию так, словно это сделала Таня, работавшая у Арины и Игоря няней. Игорь поверил в эту историю и из мести убил Таню. Убийство Кати тоже было идеей Арины. Кроме того, Арина убила сыщика Никиту, который начал ее шантажировать, узнав правду.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Однажды в Залесье
Однажды в Залесье детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше