Кто убийца в сериале «Однажды в Залесье»?

Наш ответ:

«Однажды в Залесье» — российский детективный сериал. В онлайн-кинотеатре «Смотрим» премьера состоялась 13 февраля 2025 года, тогда как на телеканале «Россия-1» шоу стартовало 24 марта. В центре сюжета — майор полиции Василиса Журавлева, которая живет и работает в небольшом городе. Это тихое место, где преступления — большая редкость, поэтому Василиса знает всех нарушителей спокойствия в лицо. Однако однажды жителей городка потрясает убийство девушек.



По ходу расследования Василиса выясняет, что за убийством Тани и Кати стоит ее подруга Арина. Она задушила своего ребенка, но обставила ситуацию так, словно это сделала Таня, работавшая у Арины и Игоря няней. Игорь поверил в эту историю и из мести убил Таню. Убийство Кати тоже было идеей Арины. Кроме того, Арина убила сыщика Никиту, который начал ее шантажировать, узнав правду.