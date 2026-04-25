Кто убийца в сериале «Чёрное солнце»?

«Чёрное солнце» — детективная драма с Максимом Стояновым и Юрием Чурсиным, на данный момент вышло два сезона. И убийцы в них разные, так что разберём оба.

Первый сезон. Действие происходит в Выборге. Сыщики Жук и Чагин расследуют серию убийств девушек — тела находят в лесу без голов и кистей рук. Поначалу следствие уходит по ложному следу (сатанисты, ритуалы), но в итоге выясняется, что за преступлениями стоит вполне конкретный человек, связанный с прошлым одного из главных героев. Если не хотите спойлеров — дальше не читайте, а лучше посмотрите сами, интрига держится крепко.

Второй сезон. Здесь главный злодей раскрыт более явно по ходу сюжета. Это Роберт Кирсанов — именно он оказывается убийцей Габи и организатором целой преступной сети, связанной с контрабандой. Кирсанов холоднокровный манипулятор, одержимый местью, и его конфликт с Чагиным тянется из прошлого. В финале Роберт погибает от руки Жука — на этом главная угроза сезона закрывается.