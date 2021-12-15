Кто убийца девушки в фильме «Ветреная река»?

Наш ответ:

Фильм Тейлора Шеридана «Ветреная река», вышедший уже четыре года назад, критики окрестили «нео-вестерном», намекая на сюжетную и идейную связь этой картины со знаменитым шедевром Джона Форда «Искатели»: в обеих лентах герои совершают многолетние путешествия в поисках истины, причем ставят под сомнение собственную человечность. Главный герой фильма Шеридана, егерь Кори Ламберт, был вынужден расследовать гибель молодой индианки, погибшей от обморожения легких и будучи изнасилованной перед смертью. Он берется за дело из-за того, что за несколько лет до событий фильма его собственная дочь от женщины-индианки тоже погибла, и это дает герою шанс избавиться от чувства вины. Расследование приводит Ламберта к парню погибшей девушки, охраннику буровой станции. Но тот тоже оказывается загадочным образом убит. В конце концов Кори приходит к выводу, что в этом двойном убийстве повинны другие охранники, и в завязавшейся перестрелке герой убивает их.