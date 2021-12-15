Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто убийца девушки в фильме «Ветреная река»?

Кто убийца девушки в фильме «Ветреная река»?

Елена Королева 15 декабря 2021 Дата обновления: 15 декабря 2021
Наш ответ:

Фильм Тейлора Шеридана «Ветреная река», вышедший уже четыре года назад, критики окрестили «нео-вестерном», намекая на сюжетную и идейную связь этой картины со знаменитым шедевром Джона Форда «Искатели»: в обеих лентах герои совершают многолетние путешествия в поисках истины, причем ставят под сомнение собственную человечность. Главный герой фильма Шеридана, егерь Кори Ламберт, был вынужден расследовать гибель молодой индианки, погибшей от обморожения легких и будучи изнасилованной перед смертью. Он берется за дело из-за того, что за несколько лет до событий фильма его собственная дочь от женщины-индианки тоже погибла, и это дает герою шанс избавиться от чувства вины. Расследование приводит Ламберта к парню погибшей девушки, охраннику буровой станции. Но тот тоже оказывается загадочным образом убит. В конце концов Кори приходит к выводу, что в этом двойном убийстве повинны другие охранники, и в завязавшейся перестрелке герой убивает их.

Теперь, когда справедливость восстановлена, он снова сможет спать спокойно…

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше