Кто убивает в «Игре в кальмара»?

Кто убивает в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 17 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Создатели уникальной дорамы «Игра в кальмара», взорвавшей Интернет в этом году, создали целый новый мир, проработанный в мельчайших деталях. Одна из важнейших составляющих во вселенной сериала – это сам персонал смертельного шоу, загадочные надзиратели в масках и розовых комбинезонах, которые отвечают не только за контроль над проведением состязаний, но и за исполнение приговоров – то есть они являются палачами. Среди фанатов дорамы ходило немало теорий насчет того, каковы личности этих безжалостных убийц. А самая правдоподобная из этих теорий гласит, что под масками скрываются бывшие заключенные, бежавшие от закона. В пользу этой версии говорит беспрекословное подчинение приказам ведущих: только человек, потерявший все, может убивать столь хладнокровно – в обмен на укрытие от полиции или денежное вознаграждение.

И хотя прямых подтверждений этой теории в самом сериале замечено не было, вполне возможно, что тайну надзирателей раскроют в следующем сезоне.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
O Янг-су
Oh Yeong-su
