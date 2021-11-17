Кто убивает в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Создатели уникальной дорамы «Игра в кальмара», взорвавшей Интернет в этом году, создали целый новый мир, проработанный в мельчайших деталях. Одна из важнейших составляющих во вселенной сериала – это сам персонал смертельного шоу, загадочные надзиратели в масках и розовых комбинезонах, которые отвечают не только за контроль над проведением состязаний, но и за исполнение приговоров – то есть они являются палачами. Среди фанатов дорамы ходило немало теорий насчет того, каковы личности этих безжалостных убийц. А самая правдоподобная из этих теорий гласит, что под масками скрываются бывшие заключенные, бежавшие от закона. В пользу этой версии говорит беспрекословное подчинение приказам ведущих: только человек, потерявший все, может убивать столь хладнокровно – в обмен на укрытие от полиции или денежное вознаграждение.