Кто убил Лору Палмер в сериале "Твин Пикс"?

Олег Скрынько 23 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Твин Пикс" убийцей Лоры Палмер оказывается её отец, Лиланд Палмер. Однако он совершает это преступление, находясь под контролем злого духа по имени Боб, который вселился в него ещё в молодости. Боб — сущность из мистического мира, питающаяся страхом и страданиями людей. Под его влиянием Лиланд совершает ужасные поступки, о которых в обычном состоянии даже не подозревает.

Лора начинает чувствовать присутствие тёмных сил в своей жизни и, несмотря на страх, пытается им противостоять. Когда Боб понимает, что Лора больше не поддаётся его влиянию, он заставляет Лиланда убить её. Эта трагедия становится центром запутанного расследования агента ФБР Дейла Купера, который постепенно раскрывает не только тайны семьи Палмер, но и существование мистического измерения — Чёрного Вигвама. История Лоры Палмер — это не только драма о разбитой семье, но и столкновение человеческой слабости с силами неизведанного.

