Кто убил Киру в сериале «Спасская»?

Кто убил Киру в сериале «Спасская»?

Олег Скрынько 9 сентября 2025 Дата обновления: 9 сентября 2025
Наш ответ:

«Спасская» — популярный российский детективный сериал, стартовавший в сентябре 2020 года. В настоящее время выходит четвертый сезон.

О чем сериал

Главной героиней выступает Анна Спасская, работающая в Сочи следователем уголовного розыска из Сочи. Благодаря проницательному уму, волевому характеру и принципиальности она заслужила авторитет среди коллег и у начальства. Ей удается распутывать самые сложные преступления.

Кто повинен в смерти Киры?

По ходу четвертого сезона зрителей шокировали смертью Киры, сестры главной героини. Это добрая девушка была жестоко убита прямо на собственной свадьбе, что стало большим потрясением для Анны и других персонажей. Выясняется, что само убийство совершил бывший военный, который пошел на этот отчаянный шаг, чтобы добыть денег на лечение девушки. Этот мужчина был арестован, а в дальнейшем он совершил самоубийство в камере. Но кто является заказчиком убийства, неизвестно, что побуждает зрителей строить разные догадки. Вероятно, эта интрига будет раскрыта в конце сезона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спасская
Спасская детектив
2020, Россия
9.0
