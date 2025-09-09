Кто убил Киру в сериале «Спасская»?

«Спасская» — популярный российский детективный сериал, стартовавший в сентябре 2020 года. В настоящее время выходит четвертый сезон.
Главной героиней выступает Анна Спасская, работающая в Сочи следователем уголовного розыска из Сочи. Благодаря проницательному уму, волевому характеру и принципиальности она заслужила авторитет среди коллег и у начальства. Ей удается распутывать самые сложные преступления.
По ходу четвертого сезона зрителей шокировали смертью Киры, сестры главной героини. Это добрая девушка была жестоко убита прямо на собственной свадьбе, что стало большим потрясением для Анны и других персонажей. Выясняется, что само убийство совершил бывший военный, который пошел на этот отчаянный шаг, чтобы добыть денег на лечение девушки. Этот мужчина был арестован, а в дальнейшем он совершил самоубийство в камере. Но кто является заказчиком убийства, неизвестно, что побуждает зрителей строить разные догадки. Вероятно, эта интрига будет раскрыта в конце сезона.
