Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто убил Еву в сериале "Я знаю, кто тебя убил"?

Кто убил Еву в сериале "Я знаю, кто тебя убил"?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В финале Лида призналась, что убила Еву и выбросила ее тело в воду.

По сюжету трехлетняя девочка похищается в московском цирке. Похититель не требует выкупа, его движет желание мести. Он хочет заставить родителей страдать так же, как он сам, лишившись своего единственного близкого человека. Родители останутся в неведении о том, кто стоит за этим, и не узнают причину своего наказания, пока не погрузятся в прошлое.

"Я знаю, кто тебя убил" — главный русскоязычный сериальный хит первой половины 2024 года. главные роли в нашумевшем триллере исполнили Александр Яценко и Юлия Снигирь, тогда как постановкой занималась Софья Райзман. Премьера состоялась на стриминге Wink 1 мая 2024 года, тогда как финал состоялся 8 мая 2024 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я знаю, кто тебя убил
Я знаю, кто тебя убил детектив, триллер
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше