Кто убил Еву в сериале "Я знаю, кто тебя убил"?

Наш ответ:

В финале Лида призналась, что убила Еву и выбросила ее тело в воду.



По сюжету трехлетняя девочка похищается в московском цирке. Похититель не требует выкупа, его движет желание мести. Он хочет заставить родителей страдать так же, как он сам, лишившись своего единственного близкого человека. Родители останутся в неведении о том, кто стоит за этим, и не узнают причину своего наказания, пока не погрузятся в прошлое.



"Я знаю, кто тебя убил" — главный русскоязычный сериальный хит первой половины 2024 года. главные роли в нашумевшем триллере исполнили Александр Яценко и Юлия Снигирь, тогда как постановкой занималась Софья Райзман. Премьера состоялась на стриминге Wink 1 мая 2024 года, тогда как финал состоялся 8 мая 2024 года.