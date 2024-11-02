Кто убил Эльвиру в сериале "Трасса"?

Меню
Олег Скрынько 2 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Трасса» мгновенно покорил публику, став одной из самых обсуждаемых новинок сезона. Центральная интрига — кто же убил следователя Эльвиру Бараеву — наконец раскрыта: убийцей оказался Луженков, который сам признался в преступлении.

В основе сюжета — поиски Светланы, судьи из Петербурга с непростой биографией. Она отправляется в курортный город, чтобы найти свою приемную дочь Киру, пропавшую после того, как уехала разыскивать биологических родителей. В это же время в городе происходит шокирующая трагедия: тринадцатилетняя девочка стреляет в своих спящих родных и пытается покончить с собой, но её спасает сосед, прибежавший на звуки выстрелов. Полиция поручает это запутанное дело следователю Эльвире, которой предстоит выяснить, как связаны Светлана, её исчезнувшая дочь и жуткое преступление, потрясшее весь город.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трасса
Трасса триллер
2024, Россия
8.0
