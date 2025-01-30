Кто убил Аню в сериале "Мажор"?

Наш ответ:

«Мажор» — один из главных российских сериалов современности, который уже более десяти лет остаётся любимцем отечественных телезрителей. Одним из самых интригующих вопросов всегда было: кто убил Аню? Разгадка оказалась неожиданной.



Аверьянов раскрывает Ковтуну план похищения Сони с дачи Симоненко, и тот предупреждает Валеру. Симоненко замечает следы в доме — Игорь уже там. Завязывается перестрелка, во время которой Мажор заставляет Валеру признаться в убийствах. Оказывается, Аня погибла случайно. Симоненко был в квартире, когда девушка после ссоры с Игорем решила обратиться к Ване, чтобы рассказать о манипуляциях полковника. Валера попытался её остановить, но, толкнув, случайно стал причиной её смерти.