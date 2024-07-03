Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто убил Анну в сериале «За семью печатями»?

Олег Скрынько 3 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«За семью печатями» — российский драматический сериал, вышедший в 2024 году. Главной героиней является девушка по имени Кристина, чьи родители погибли, когда она была маленькой. Опекуншей Кристины стала ее сестра Анна. По воле Анны Кристина оказалась в детском доме. Спустя годы Анна, желая загладить вину, вновь появляется в жизни Кристины и делает неожиданное предложение. Кристина становится наследницей семейного бизнеса, но тем самым подвергает себя опасности, поскольку новообретенные родственники питают к ней неприязнь. Сама Анна погибает, выпав из балкона своего дома. Поскольку Анна была смертельно больна, напрашивается версия о самоубийстве. В десятой серии Кристину арестовывают, подозревая ее в убийстве Анны. Позже по той же причине арестовывают Юлю. В конце выясняется, что в смерти Анны виновен Артем. Он узнал, что его отец не сбежал, а погиб, после чего столкнул Анну с балкона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

За семью печатями
За семью печатями драма
2024, Россия
0.0
