Кто убил Анфису в сериале «Угрюм-река»?

«Угрюм-река» — российский драматический сериал, вышедший в 2021 году. Состоящий из шестнадцати эпизодов фильм основан на одноименном романе Вячеслава Шишкова, действие которого разворачивается в конце XIX начале XX века на фоне золотой лихорадке в Сибири. Анфиса Козырева — главный женский персонаж этой истории. Рано овдовев, очаровательная девушка оказывается в любовном треугольнике и становится причиной конфликта между отцом и сыном. В итоге Анфиса была убита. Официально убийцей был признан черкес Ибрагим, но на самом деле преступление совершил Прохор Громов, сын Петра Громова.
Авторизация по e-mail