Кто убил Анфису в сериале «Угрюм-река»?

Кто убил Анфису в сериале «Угрюм-река»?

Олег Скрынько 19 февраля 2025 Дата обновления: 19 февраля 2025
Наш ответ:

«Угрюм-река» — российский драматический сериал, вышедший в 2021 году. Состоящий из шестнадцати эпизодов фильм основан на одноименном романе Вячеслава Шишкова, действие которого разворачивается в конце XIX начале XX века на фоне золотой лихорадке в Сибири. Анфиса Козырева — главный женский персонаж этой истории. Рано овдовев, очаровательная девушка оказывается в любовном треугольнике и становится причиной конфликта между отцом и сыном. В итоге Анфиса была убита. Официально убийцей был признан черкес Ибрагим, но на самом деле преступление совершил Прохор Громов, сын Петра Громова.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Угрюм-река
Угрюм-река драма, мелодрама
2021, Россия
0.0
