Кто убил Али в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

В шестой серии южнокорейского сериала «Игра в кальмара» игрок Али Абдула (№ 199) погибает из-за предательства Чхо Сан Воо (№ 218). Перед игрой с шариками они объединились в пару, думая, что будут соревноваться с другими парами, но оказались вынуждены играть на выживание между собой. Они выбрали игру «Четное-нечетное», и когда Сан Воо был в шаге от поражения, он решил воспользоваться доверчивостью Али и обманом завладел всеми шариками. Сан Воо покинул игровой павильон, а Али был застрелен охранником.

Его смерть, как и смерть других главных героев, перекликается с тем, что он делал перед возвращением в игру (Али обманом завладел деньгами босса и сбежал). 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Анупам Трипати
Анупам Трипати
Anupam Tripathi
