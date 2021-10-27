Кто убил 067 в «Игре в кальмара»?

Игрока под номером 067, беженку из Северной Кореи по имени Кан Се Бек, убивает Чхо Сан Воо. Это произошло в восьмой серии, получившей название «Фронтмен». Во время последнего испытания на стеклянном мосту девушка получает травму, но скрывает это от организаторов и других участников. Тройка финалистов – Кан Се Бек, Сон Ги Хун и Чхо Сан Воо – в качестве поощрения получают роскошный ужин. Чхо засыпает, а Кан и Сон говорят по душам. Сон предлагает девушке убить Чхо, потому что в предыдущей игре он подставил проигравшего участника.
Однако Кан отказывается. Затем ей становится плохо, Сон бежит за помощью, но в его отсутствие хитрый Чхо убивает девушку.
