Кто убил 067 в «Игре в кальмара»?

Кто убил 067 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Игрока под номером 067, беженку из Северной Кореи по имени Кан Се Бек, убивает Чхо Сан Воо. Это произошло в восьмой серии, получившей название «Фронтмен». Во время последнего испытания на стеклянном мосту девушка получает травму, но скрывает это от организаторов и других участников. Тройка финалистов – Кан Се Бек, Сон Ги Хун и Чхо Сан Воо – в качестве поощрения получают роскошный ужин. Чхо засыпает, а Кан и Сон говорят по душам. Сон предлагает девушке убить Чхо, потому что в предыдущей игре он подставил проигравшего участника.

Однако Кан отказывается. Затем ей становится плохо, Сон бежит за помощью, но в его отсутствие хитрый Чхо убивает девушку.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
