Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто тренер корсаров в сериале "Молодежка: Новая смена"?

Кто тренер корсаров в сериале "Молодежка: Новая смена"?

Олег Скрынько 18 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Молодежка. Новая смена" — продолжение популярного спортивного сериала 2024 года. Главные герои сталкиваются с серьёзным противником — командой "Корсары", тренером которой стал Антон Антипов, бывший игрок "Медведей" и друг Андрея Кисляка.

Сюжет разворачивается вокруг команды "Акулы Политеха" из Студенческой хоккейной лиги, находящейся на грани расформирования. Новый ректор Казанцев ставит цель превратить "Акул" в лучшую команду лиги, чтобы поднять престиж вуза. Для этого он приглашает в качестве тренера Андрея Кисляка, также в прошлом игрока "Медведей". Кисляку предстоит не только объединить новое поколение хоккеистов, но и преодолеть собственные внутренние барьеры, чтобы вывести команду на новый уровень.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Молодежка. Новая смена
Молодежка. Новая смена спорт, драма, комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше