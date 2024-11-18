Кто тренер корсаров в сериале "Молодежка: Новая смена"?

Наш ответ:

"Молодежка. Новая смена" — продолжение популярного спортивного сериала 2024 года. Главные герои сталкиваются с серьёзным противником — командой "Корсары", тренером которой стал Антон Антипов, бывший игрок "Медведей" и друг Андрея Кисляка.



Сюжет разворачивается вокруг команды "Акулы Политеха" из Студенческой хоккейной лиги, находящейся на грани расформирования. Новый ректор Казанцев ставит цель превратить "Акул" в лучшую команду лиги, чтобы поднять престиж вуза. Для этого он приглашает в качестве тренера Андрея Кисляка, также в прошлом игрока "Медведей". Кисляку предстоит не только объединить новое поколение хоккеистов, но и преодолеть собственные внутренние барьеры, чтобы вывести команду на новый уровень.

