Кто такой Юджин из сериала «Одни из нас»?

Наш ответ:

«Одни из нас» — американский драматический сериал, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. В результате распространения небывалого вируса большая часть населения превратилась в смертоносных зомби. Шоу основано на линейке видеоигр The Last of Us. Первый сезон вышел в 2023 году, тогда как второй стартовал 13 апреля 2025 года.



Во втором сезоне одним из новых персонажей стал Юджин в исполнении Джо Пантоляно («Матрица», «Помни», «Сопрано»). Юджин является мужем Гейл (Кэтрин О’Хара). В оригинальной видеоигре он появляется только на фотографии, но создатели экранизации решили превратить его в полноценное действующее лицо. При этом Юджина уже нет в живых — он будет фигурировать только во флешбэках. Юджин был застрелен Джоэлом во время патрулирования (Педро Паскаль). Джоэлу пришлось это сделать, поскольку Юджин, судя по всему, был инфицирован. Юджин — ветеран войны во Вьетнаме. После начала пандемии он присоединился к «Светлячкам». Также занимался выращиванием марихуаны. Не исключено, что Джоэл специально инфицировал Юджина, чтобы сохранить в тайне события, показанные в финале первого сезона сериала.