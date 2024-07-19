Кто такой Шахин в сериале «Черно-белая любовь»?

«Черно-белая любовь» — турецкая многосерийная мелодрама с элементами криминала, выходившая с 2017-го по 2018 год. Шахин Джиляль — один из второстепенных персонажей этой саги. Он появляется в шестнадцатом эпизоде с целью покарать главу мафии Намыка Эмирхана за его предательство. Используя своих родных, Шахин пытался привести в исполнении свой план мести, однако ему это не удалось. В 27-й серии Шахин погибает от рук Ферхата. Дело отца решает продолжить его загадочная дочь Эбра. Она хочет раз и навсегда свести счеты с Намыком.
