Кто такой Рик Нил из сериала "Засланец из космоса"?

Олег Скрынько 18 марта 2024 Дата обновления: 18 марта 2024
Наш ответ:

В премьерном эпизоде третьего сезона сериала «Засланец из космоса», получившем название «Одинокий волк», зрители увидели трогательный момент, посвященный Рику Нилу, который внезапно ушел из жизни 5 октября 2023 года в возрасте 41 года. Он был членом съемочной группы сериала.

Нил стал жертвой трагического лобового столкновения автомобилей поблизости от Литтона, Британская Колумбия, Канада. Это произошло, когда он управлял самосвалом и занимался другими проектами после завершения съемок третьего сезона. Таким образом, «Засланец из космоса» стал последним телепроектом в карьере покойного.

Сериал выходит в эфир 2021 года и пользуется популярностью у зрителей всего мира. В фантастической комедии рассказывается о пришельце, живущего на Земле под видом обычного человека. Оказавшись в захолустном городке, он то и дело попадает в комичные ситуации, постепенно проникаясь к людям симпатией.

