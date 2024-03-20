Кто такой преторианец?

Наш ответ:

Преторианцы были личными охранниками императоров Римской империи. Их имя стало символом интриг, заговоров, неверности и убийств, однако в первые два века нашей эры они внесли значительный вклад в благо римского государства. В это время они свергали жестоких, слабых и непопулярных императоров, стараясь поддерживать только сильных и популярных правителей.



В честь бесстрашных римских преторианцев назван новый сериал НТВ "Преторианец", где рассказывается о современном гвардейце — офицере Росгвардии. Он поступает на службу в Выборгское подразделение, где вступает в схватку не только с преступниками, но и с оборотнями в пагонах. Бескомпромиссная служба превращает главного героя в суперзвезду сыска, а также привлекает к нему внимание со стороны женщин. Впереди стража закона ждет новое испытание, из которого он вне всяких сомнений выйдет победителем.