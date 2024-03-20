Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто такой преторианец?

Кто такой преторианец?

Олег Скрынько 20 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Преторианцы были личными охранниками императоров Римской империи. Их имя стало символом интриг, заговоров, неверности и убийств, однако в первые два века нашей эры они внесли значительный вклад в благо римского государства. В это время они свергали жестоких, слабых и непопулярных императоров, стараясь поддерживать только сильных и популярных правителей.

В честь бесстрашных римских преторианцев назван новый сериал НТВ "Преторианец", где рассказывается о современном гвардейце — офицере Росгвардии. Он поступает на службу в Выборгское подразделение, где вступает в схватку не только с преступниками, но и с оборотнями в пагонах. Бескомпромиссная служба превращает главного героя в суперзвезду сыска, а также привлекает к нему внимание со стороны женщин. Впереди стража закона ждет новое испытание, из которого он вне всяких сомнений выйдет победителем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Преторианец
Преторианец боевик, детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше