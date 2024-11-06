Кто такой Плевако?

Наш ответ:

Плевако – главный герой нового отечественного сериала с тем же названием. Это реальный исторический персонаж, живший в период с 1842 по 1909 годы в Российской империи. Это был выдающийся русский адвокат и оратор, один из самых известных судебных защитников своей эпохи. Он вошёл в историю не только благодаря своему юридическому мастерству, но и благодаря потрясающим речам, полным юмора, эмоциональной силы и умения взывать к чувствам присяжных.



В сериале "Плевако" роль исполняет Сергей Безруков. Сюжет захватывает зрителя в атмосферу Москвы второй половины XIX века, где Плевако, блестящий оратор и защитник простого народа, буквально восстаёт против обвинителей в зале суда. Для горожан он — герой и спаситель, способный обернуть дело в пользу справедливости, благодаря своему уму и таланту. Но вскоре спокойный ритм его жизни нарушается: на горизонте назревает опасность.

