Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто такой Плевако?

Кто такой Плевако?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Плевако – главный герой нового отечественного сериала с тем же названием. Это реальный исторический персонаж, живший в период с 1842 по 1909 годы в Российской империи. Это был выдающийся русский адвокат и оратор, один из самых известных судебных защитников своей эпохи. Он вошёл в историю не только благодаря своему юридическому мастерству, но и благодаря потрясающим речам, полным юмора, эмоциональной силы и умения взывать к чувствам присяжных.

В сериале "Плевако" роль исполняет Сергей Безруков. Сюжет захватывает зрителя в атмосферу Москвы второй половины XIX века, где Плевако, блестящий оратор и защитник простого народа, буквально восстаёт против обвинителей в зале суда. Для горожан он — герой и спаситель, способный обернуть дело в пользу справедливости, благодаря своему уму и таланту. Но вскоре спокойный ритм его жизни нарушается: на горизонте назревает опасность.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Плевако
Плевако драма, исторический
2024, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше