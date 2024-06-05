Кто такой Орехов из сериала «Метод уборщицы»?

«Метод уборщицы» — российский детективно-мелодраматический сериал, стартовавший весной 2023 года. На данный момент проект насчитывает четыре сезона. Каждый состоит из четырех эпизодов. Одним из персонажей является Сергей Орехов, которого сыграл Евгений Вальц. Орехов — нейроакустик и бывший коллега главной героини сериала в лице Александры Мещеряковой (Мариэтта Цигаль-Полищук). В первом сезоне Орехов помогает Александре в расследование одного из ее дел. Он прибегает к инновационному методу общения с человеком в коме. Благодаря Орехову Александра выясняет, что избитый до полусмерти учитель знал человека, который на него напал. Этим человеком оказалась бывшая девушка пострадавшего. Когда он решил прекратить отношения с ней, она набросилась на него. Источником неудержимой агрессии стало психическое расстройство.
