Кто такой Орехов из сериала «Метод уборщицы»?

Кто такой Орехов из сериала «Метод уборщицы»?

Олег Скрынько 5 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Метод уборщицы» — российский детективно-мелодраматический сериал, стартовавший весной 2023 года. На данный момент проект насчитывает четыре сезона. Каждый состоит из четырех эпизодов. Одним из персонажей является Сергей Орехов, которого сыграл Евгений Вальц. Орехов — нейроакустик и бывший коллега главной героини сериала в лице Александры Мещеряковой (Мариэтта Цигаль-Полищук). В первом сезоне Орехов помогает Александре в расследование одного из ее дел. Он прибегает к инновационному методу общения с человеком в коме. Благодаря Орехову Александра выясняет, что избитый до полусмерти учитель знал человека, который на него напал. Этим человеком оказалась бывшая девушка пострадавшего. Когда он решил прекратить отношения с ней, она набросилась на него. Источником неудержимой агрессии стало психическое расстройство.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Евгений Вальц

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Метод уборщицы
Метод уборщицы детектив, мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
