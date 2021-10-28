Меню
Кто такой номер 456 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Номер 456 – это персонаж южнокорейского сериала «Игра в кальмара» по имени Сон Ки Хун, которого сыграл актер Ли Джон-джэ. По сюжету, Сон Ки Хун – это мужчина, работающий шофером и имеющий сильную зависимость от игры на тотализаторе, который соглашается участвовать в смертельной игре на выбывание, поскольку сильно нуждается в деньгах. С одной стороны, он задолжал крупную сумму бандитам, с другой – он хочет помочь своей матери вылечиться от опасного заболевания.

Кроме того, у него есть дочь, которую воспитывает его бывшая жена со своим новым мужем и Ки Хун очень страдает от того, что не может финансово ее поддерживать.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
