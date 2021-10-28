Кто такой номер 456 в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Номер 456 – это персонаж южнокорейского сериала «Игра в кальмара» по имени Сон Ки Хун, которого сыграл актер Ли Джон-джэ. По сюжету, Сон Ки Хун – это мужчина, работающий шофером и имеющий сильную зависимость от игры на тотализаторе, который соглашается участвовать в смертельной игре на выбывание, поскольку сильно нуждается в деньгах. С одной стороны, он задолжал крупную сумму бандитам, с другой – он хочет помочь своей матери вылечиться от опасного заболевания.