Кто такой Мистер Х?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 13 мая 2024
Наш ответ:

Мистером Х называют участника одноименного реалити-шоу канала «Пятница!». Суть программы заключается в том, чтобы понять, является ли загадочный мужчина миллионером, или же все его карьерные успехи — ложь.

В первом сезоне реалити-шоу мистером Х являлся Игорь Саванец, который выдавал себя за криптовалютного миллиардера. В течение всего сезона он водил девушек за нос и в конечном счете его избранницей стала Алина Артыкова. Вот только после этого выяснилось, что в действительности Игорь — простой мойщик окон.

Во втором сезоне предполагаемых миллиардеров будет уже двое — Станислав и Гордей. И лишь один из них является богачом на самом деле. Премьера нового сезона запланирована на 23 мая 2024 года.

