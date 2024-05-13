Кто такой Мистер Х?

Наш ответ:

Мистером Х называют участника одноименного реалити-шоу канала «Пятница!». Суть программы заключается в том, чтобы понять, является ли загадочный мужчина миллионером, или же все его карьерные успехи — ложь.



В первом сезоне реалити-шоу мистером Х являлся Игорь Саванец, который выдавал себя за криптовалютного миллиардера. В течение всего сезона он водил девушек за нос и в конечном счете его избранницей стала Алина Артыкова. Вот только после этого выяснилось, что в действительности Игорь — простой мойщик окон.



Во втором сезоне предполагаемых миллиардеров будет уже двое — Станислав и Гордей. И лишь один из них является богачом на самом деле. Премьера нового сезона запланирована на 23 мая 2024 года.