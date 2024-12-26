Кто такой Максим Юрьевич в сериале "Комбинация"?

Музыкальный продюсер Максим Юрьевич Базыкин, сыгранный Даниилом Воробьёвым, — один из второстепенных персонажей сериала "Комбинация", ставшего одним из главных хитов 2024 года. Впервые он появляется в четвёртом эпизоде, а в пятом его роль становится более значимой: Базыкин предлагает Александру Шишинину, создателю группы "Комбинация", организовать гастроли коллектива в Чернобыль.
Хотя персонаж вымышленный, в его образе легко угадываются черты реального продюсера Сергея Лисовского, который в те годы возглавлял компанию «ЛИС`С» и впоследствии стал медиамагнатом. В то время ходили слухи, что Лисовский мог быть причастен к убийству Шишинина, якобы из-за их конфликта. Однако никаких доказательств его вины так и не нашли.
