Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто такой Максим Юрьевич в сериале "Комбинация"?

Кто такой Максим Юрьевич в сериале "Комбинация"?

Олег Скрынько 26 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Музыкальный продюсер Максим Юрьевич Базыкин, сыгранный Даниилом Воробьёвым, — один из второстепенных персонажей сериала "Комбинация", ставшего одним из главных хитов 2024 года. Впервые он появляется в четвёртом эпизоде, а в пятом его роль становится более значимой: Базыкин предлагает Александру Шишинину, создателю группы "Комбинация", организовать гастроли коллектива в Чернобыль.

Хотя персонаж вымышленный, в его образе легко угадываются черты реального продюсера Сергея Лисовского, который в те годы возглавлял компанию «ЛИС`С» и впоследствии стал медиамагнатом. В то время ходили слухи, что Лисовский мог быть причастен к убийству Шишинина, якобы из-за их конфликта. Однако никаких доказательств его вины так и не нашли.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комбинация
Комбинация драма, музыка, комедия
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше