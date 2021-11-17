Меню
Кто такой квадрат из «Игры в кальмара»?

Елена Королева 17 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Смертельная игра, которая является главной отличительной чертой вселенной дорамы «Игра в кальмара», продумана в мельчайших деталей, и в ее устройстве нет ни одного белого пятна. Например, все члены персонала игры сохраняют свою личность в тайне при помощи специальных масок, на которых выгравированы геометрические фигуры: круги, квадраты и треугольники. Как можно догадаться, каждая фигура символизирует определенную функцию, которую выполняют эти организаторы. Что касается членов персонала в масках квадратов – они являются наиболее безопасными и нейтральными по отношению к игрокам. В их обязанности входит наблюдение и общение с игроками и другими охранниками. Можно даже сказать, что это штатные психологи «Игры в кальмара», и именно поэтому в иерархии работников квадраты стоят выше кругов и треугольников.

Следующую ступень занимают уже випы, у каждого из которых есть своя уникальная золотая маска в форме лица какого-либо животного.

 

