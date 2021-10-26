Меню
Кто такой Канбу в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Вероятно, имеется в виду название игры «Кганбу», в которую играют герои сериала в шестой серии. «Кганбу», или игра в камушки, представляет собой состязание двух игроков. У каждого из них есть мешочек с десятью камнями. Игроки зажимают в руке несколько камушков и вытягивают ее вперед, по очереди они должны угадать, четное или нечетное количество камней находится в руке у соперника. Угадавший забирает у второго игрока столько камней, сколько держит в руке сам. Проигравший, напротив, отдает такое количество камешков, сколько было у соперника. Победителем игры становится тот, кто наберет больше камней. В «Игре в кальмара» Сон Ги Хун играет в «Кганбу» с О Иль Намом.

Забывшись, старик в какой-то момент называет противника «Кганбу».

 

