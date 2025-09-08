Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто такой Калипсо из сериала "Скрежет металла"?

Кто такой Калипсо из сериала "Скрежет металла"?

Олег Скрынько 8 сентября 2025 Дата обновления: 8 сентября 2025
Наш ответ:

«Скрежет металла» — фантастический боевик, выходящий в эфир стриминга Peacock с 2023 года.

Синопсис гласит:

Джон Доу колесит по разрушенной Америке будущего на машине, превращённой в боевую крепость. Его цель — выполнить смертельно опасное задание, но на пути встаёт кровожадный клоун Сладкоежка, превращающий каждую встречу в игру на выживание.

Кто такой Калипсо из сериала «Скрежет металла»

В контексте сериала и одноименной игры «Twisted Metal» (в России известной как «Скрежет металла») Калипсо (Calypso) — это главный организатор смертельного автотурнира. Он загадочный персонаж с демоническими чертами, обладающий почти мистической властью. Калипсо обещает исполнить любое желание победителю гонки, но его подарки обычно оказываются извращёнными и трагичными: он исполняет просьбы так, что они оборачиваются против самих участников. В сериале данную роль воплотил актер Энтони Кэрриган, широко известный благодаря комедийному экшен-сериалу «Барри».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Скрежет металла
Скрежет металла комедия, боевик, фантастика
2023, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше