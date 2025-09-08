Кто такой Калипсо из сериала "Скрежет металла"?

«Скрежет металла» — фантастический боевик, выходящий в эфир стриминга Peacock с 2023 года.
Джон Доу колесит по разрушенной Америке будущего на машине, превращённой в боевую крепость. Его цель — выполнить смертельно опасное задание, но на пути встаёт кровожадный клоун Сладкоежка, превращающий каждую встречу в игру на выживание.
В контексте сериала и одноименной игры «Twisted Metal» (в России известной как «Скрежет металла») Калипсо (Calypso) — это главный организатор смертельного автотурнира. Он загадочный персонаж с демоническими чертами, обладающий почти мистической властью. Калипсо обещает исполнить любое желание победителю гонки, но его подарки обычно оказываются извращёнными и трагичными: он исполняет просьбы так, что они оборачиваются против самих участников. В сериале данную роль воплотил актер Энтони Кэрриган, широко известный благодаря комедийному экшен-сериалу «Барри».
