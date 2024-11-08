Меню
Кто такой Иратов из "Комбинации"?

Олег Скрынько 8 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Александр Иратов — российский музыкальный продюсер и бывший главный редактор музыкальных программ на ТВ Центре, сыграл важную роль в карьере и личной жизни певицы Алены Апиной. В начале 1990-х их встреча стала судьбоносной: вскоре после знакомства они поженились, и Апина покинула популярную группу "Комбинация," начав сольную карьеру. Именно после этого, как считается, популярность коллектива пошла на спад. Между тем Апина под руководством Иратова начала сольную карьеру.

В сериале "Комбинация" (2024) Павел Прилучный воплотил образ Иратова, добавив драматизма в историю. Линия отношений Иратова и Апиной заняла ключевое место во второй половине первого сезона и практически точно передала события тех лет, когда музыка, амбиции и чувства тесно переплелись.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комбинация
Комбинация драма, музыка, комедия
2024, Россия
9.0
