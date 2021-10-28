Меню
Кто такой Ин Хо в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В начале сериала известно лишь то, что Хван Ин Хо – это без вести пропавший брат молодого офицера полиции Хван Чун Хо (роль, сыгранная Ви Ха Джуном). В ходе расследования Чун Хо узнает, что Хван Ин Хо – победитель одной из игр прошлых лет (игры проводятся ежегодно), а в конце полицейский узнает, что теперь его брат является ведущим игры, человеком, который носит черную маску.

Роль Хван Ин Хо сыграл известный южнокорейский актер Ли Бён Хон, неоднократно появлявшийся в крупных голливудских кинопроектах.

 

