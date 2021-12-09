Меню
Кто такой Гюнеш в турецком сериале «В ожидании солнца»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Таинственный Гюнеш – это брат-близнец Керема. Обе роли исполнил один и тот же актер – Керем Бюрсин. Он родился в 4 июня 1987 года в Стамбуле. Семья Керема часто переезжала из одной страны в другую, в 12 лет будущий актер оказался в США. Там он поступил в бостонский колледж «Эмерсон» на маркетолога, но в свободное время брал уроки актерского мастерства. Первый опыт выступлений и съемок оказался успешным, Керем решил полностью посвятить себя профессии актера. В 2013 году он получил главную роль в сериале «В ожидании солнца», которая принесла ему популярность во всем мире.

Сейчас на счету Бюрсина более десятка ролей в кино и сериалах. Среди них – «Эй, Стамбул!», «Хорошая игра» (2018), «Постучись в мою дверь» (2020).

 

