Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто такой десятый Доктор в сериале "Доктор Кто"?

Кто такой десятый Доктор в сериале "Доктор Кто"?

Олег Скрынько 30 мая 2024 Дата обновления: 30 мая 2024
Наш ответ:

Десятый Доктор — одиннадцатое воплощение загадочного Повелителя Времени, известного как «Доктор». В отличие от своего предшественника, который погрузился в меланхолию из-за тяжёлых решений, принятых ради завершения Последней Великой Войны Времени, Десятый Доктор был добродушным и энергичным экстравертом. Под этой внешней лёгкостью он тщательно скрывал свою «вину выжившего». В обычной жизни он казался беспечным и дружелюбным, но в моменты конфликта он проявлял непоколебимую решимость защищать близких и не прощал тех, кто осмеливался угрожать им.

Большую часть своих приключений он проводил с тремя спутницами: Розой Тайлер, Мартой Джонс и Донной Ноубл. Его регенерация произошла, когда он поглотил огромное количество радиоактивного излучения, чтобы спасти жизнь дедушки Донны, Уилфреда Мотта. Загадочным образом, Тринадцатый Доктор позже превратилась в воплощение, внешне идентичное Десятому Доктору. Обе эти роли блестяще исполнил британский актёр Дэвид Теннант.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше