Кто такой десятый Доктор в сериале "Доктор Кто"?

Десятый Доктор — одиннадцатое воплощение загадочного Повелителя Времени, известного как «Доктор». В отличие от своего предшественника, который погрузился в меланхолию из-за тяжёлых решений, принятых ради завершения Последней Великой Войны Времени, Десятый Доктор был добродушным и энергичным экстравертом. Под этой внешней лёгкостью он тщательно скрывал свою «вину выжившего». В обычной жизни он казался беспечным и дружелюбным, но в моменты конфликта он проявлял непоколебимую решимость защищать близких и не прощал тех, кто осмеливался угрожать им.



Большую часть своих приключений он проводил с тремя спутницами: Розой Тайлер, Мартой Джонс и Донной Ноубл. Его регенерация произошла, когда он поглотил огромное количество радиоактивного излучения, чтобы спасти жизнь дедушки Донны, Уилфреда Мотта. Загадочным образом, Тринадцатый Доктор позже превратилась в воплощение, внешне идентичное Десятому Доктору. Обе эти роли блестяще исполнил британский актёр Дэвид Теннант.