Кто такой дедушка в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
В начале сюжета дедушка из южнокорейского сериала «Игра в кальмара» – это один из участников соревнования, игрок под номером 001, медленно умирающий от опухоли головного мозга, но предпочитающий играть, а не ждать смерти в привычном мире. В шестой серии становится известно его имя (О Иль Нам, что буквально переводится с корейского как «первый человек»).

А в последней серии выясняется, что О Иль Нам – это создатель и ведущий смертельной игры, которую он придумал для развлечения скучающих богачей вроде него самого.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

O Янг-су
Oh Yeong-su
