Кто такой Алекс Лютый и какова его реальная история?

«Алекс Лютый» — российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году. Шоу состоит из трех сезонов. В основу проекта легли реальные события времен Великой Отечественной войны, но основное действие разворачивается в середине 1970-х. Отправной точкой сюжета становится убийство писателя, который готовит книгу о палаче Алексе Лютом, совершавшем убийства невинных людей на службе у нацистов. Перед смертью автор связывается с главной спецотдела МВД, занимающегося поимкой военных преступников. Выясняется, что Лютый жив, хотя считалось, что он погиб в 1944 году. За это дело берутся полковник Егор Сухарев и старший лейтенант Борис Касьянов.



В реальности Алексом Лютым оказался Александр Юрьевич Мироненко (Юхновский). Он был арестован Комитетом государственной безопасности СССР 2 июня 1975 года. Родился Юхновский на Волыни. Его отец и дед были последователями Симона Петлюры. Во время немецкой оккупации Александр под началом отца стал коллаборационистом. В 1942 году Александр начал работать переводчиком в нацисткой Тайной полевой полиции, принимая участие в истязании и истреблении мирного населения. В возрасте 17 лет он получил от немцев прозвище Алекс Лютый из-за своей устрашающей жажды насилия. После того, как Красная Армия вытеснила немецкие войска, Алекс Лютый исчез. Считалось, что он был пойман и казнен за свои преступления. В дальнейшем выяснилось, что он отступал вместе с немцами, но в Одессе сбежал от них.



В сентябре 1944 года в Красную Армию добровольцем записался некто Александр Мироненко, заявивший, что является сиротой. На службе Мироненко зарекомендовал себя с лучшей стороны и дошел до Берлина. После войны он был принят в комсомол. В 1951 году женился, перебрался в Москву и стал признанным журналистом и переводчиком, работая в разных газетах. Позже расхождение фактов в биографии Мироненко привлекли внимание КГБ. Было начато расследование, продлившееся не один год. После ареста Мироненко отрицал вину, но в итоге сознался. В 1976 году было доказано, что он повинен в смерти около 2 тысяч советских граждан. 23 июня 1977 года 52-летний Мироненко-Юхновский был расстрелян.