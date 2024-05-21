Кто такой Аколит из "Звездных войн"?

Ситх-аколит — это ранг в Ордене ситхов, обозначающий ученика, который только начал своё обучение в академии. Под присмотром ситха-надзирателя аколит должен пройти множество суровых испытаний и доказать, что достоин продолжать изучение тайн Тёмной стороны под руководством лорда ситхов.
Действие фантастического сериала "Аколит" развернётся в последние дни расцвета Республики, в галактике, полной мрачных тайн и растущей силы Тёмной стороны, примерно за 100 лет до событий фильма "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999). В центре сюжета — бывшая падаван и её учитель-джедай, которые начинают расследование серии преступлений и сталкиваются с силами, куда более зловещими, чем они могли себе представить.
